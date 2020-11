RUMEUR - Manchester City aurait ciblé le remplaçant d’Aguero

a fait de la recherche d'un remplaçant pour Sergio Aguero sa priorité absolue, selon le site anglais Telegraph. La star de , Darwin Nunez, serait l'une des cibles considérées par les Eastlands.

Pour rappel, le contrat d’Aguero avec les Sky Blues arrive à expiration l’été prochain. Même si El Kun est le meilleur buteur de l’histoire du club, l’idée du board citizen est de le laisser partit plutôt que de lui offrir un nouveau contrat juteux.

L'international uruguayen de 21 ans n'a rejoint Benfica depuis Almeria que cette année, mais le manager Jorge Jesus a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'il soit vendu pour plus de 120 millions d'euros. C’est pour rappel le montant de leur cession record, enregistrée avec le départ de Joao Felix à l'Atletico Madrid il y a un an.

Barcelone est également cité parmi les courtisans de Nunez. Les Blaugrana le voient comme le successeur idéal de Luis Suarez, et pas uniquement en raison de leur nationalité commune.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world