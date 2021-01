RUMEUR – L’OM aurait dit non à Diego Costa !

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure, Diego Costa ne sera pas l’attaquant recherché par l’OM. Le club aurait refusé ses services.

Entre l’OM et la recherche du « grantatakan », c’est une histoire qui finit souvent mal. Depuis plusieurs saisons, le club marseillais s’est mis à la recherche d’un serial buteur qui pourrait lui permettre de jouer les premiers rôles en championnat mais aussi sur la scène européenne. Malheureusement, les paris tentés par Andoni Zubizarreta à l’époque n’ont pas été couronnés de succès.

Mario Balotelli comme Dario Benedetto ont bien réussi à exister au moment de leur arrivée mais leurs performances n’ont cessé de se dégrader au fil des semaines et des mois. Et que dire de Kostas Mitroglou, acheté dans la panique en fin de mercato il y a deux ans et demis et qui a tout de l’accident industriel dans les comptes marseillais.

Limité de son champs d’action à cause de finances dans le rouge, l’ n’a pas d’autres choix que d’être à la recherche de la perle rare à moindre coût. L’été dernier, le club phocéen a mis neuf millions d’euros sur la table sur le jeune Henrique mais le Brésilien n’a rien d’un avant-centre comme l’a regretté André Villas-Boas.

"On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position, avait répondu l'entraîneur de l'OM, au moment de faire un bilan du mercato estival. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça."

Depuis le 1er janvier et l’ouverture du mercato hivernal, de nombreux noms ont été associés à l’OM. De Milik à Mateta en passant par Laborde, il ne se passe pas une journée sans qu’un attaquant ne soit annoncé sur les bords de la Canebière.

En marge du Clasico lors du , Villas Boas avait annoncé que "de nombreux noms étaient sur la liste mais que rien n’avait encore avancé" dans la recherche du buteur. Une chose est certaine, Diego Costa ne sera pas l’attaquant espéré.

Libre depuis la rupture de son contrat avec l’ il y a quelques semaines, l’attaquant espagnol a été proposé au club marseillais d’après La Provence. Un attaquant d’expérience sans indemnité de transfert, le profil semblait correspondre aux attentes marseillaises. Seulement, les dirigeants du club ont préféré repousser l’offre notamment à cause du caractère volcanique de Costa.