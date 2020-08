RUMEUR - Lionel Messi aurait demandé à partir

La star argentine Lionel Messi serait déterminée à quitter le FC Barcelone dès cet été.

Les supporters du Barça ont de sérieuses raisons de s’inquiéter pour Lionel Messi. Ce dernier a décidé de quitter le club et cette fois ça ne serait pas qu’une menace en l’air ou un simple coup de tête. Ce choix est mûrement réfléchi et il a déjà avisé son entourage et ses dirigeants qu’il va changer d’air. L’information émane du journaliste brésilien Marcelo Bechler. C’est celui-là même qui avait été le premier à annoncer le transfert de Neymar au PSG.

Cette position du sextuple Ballon d’Or est motivée par le désordre qui règne actuellement au sein du club catalan. Les conflits avec le board, et aussi les échecs répétitifs sur le terrain ont eu raison de sa patience. La goutte qui a fait déborder le vase a été la déroute monumentale contre le Bayern en Ligue des Champions (2-5).

Direction l’Inter pour Messi ?

Messi a, pour rappel, effectué toute sa carrière au . Il incarne ce club, surtout qu’il a été le principal artisan de la majorité des titres acquis par les Blaugrana depuis ses débuts en pro en 2004. Jusque-là, il leur est toujours resté fidèle, mais c’est donc sous les couleurs d’un autre club qu’il envisage d’achever sa carrière.

Ce club pourrait être l’ . La rumeur d’un engagement de la Pulga avec les Nerazzurri court depuis plusieurs semaines déjà. Les responsables lombards l’ont démentie, mais les bruits continuent de circuler. Un certain Massimo Moratti croit même fortement en un engagement de l’international albiceleste avec la formation transalpine.