RUMEUR - Les deux clubs de Manchester se disputent Upamecano

Dayot Upamecano, le défenseur français du RB Leipzig, plait aux deux clubs de Manchester.

Après le , deux autres grands clubs européens se sont positionnés pour le recrutement du jeune français Dayot Upamecano.

Si l’on se fie à ce que révèle le site anglais Sky Sports, les deux clubs de Manchester, United et City, sont séduits par son profil et pourraient passer à l’offensive pour obtenir sa signature dès l’ouverture du mercato estival.

L'article continue ci-dessous

Âgé de 21 ans, Upamecano est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs à son poste en Europe. Même s’il n’a pas encore joué pour l’Equipe de A, il jouit d’une excellente cote auprès des recruteurs.

Plus d'équipes

Dernièrement, le nom de l’arrière de Leipzig a aussi été cité du côté de et d’ . Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat en , sa valeur marchande est estimée à 45M€ et elle pourrait bien grimper encore plus vu le monde qu’il y a à ses trousses.