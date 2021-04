RUMEUR : le salaire d'Alaba au Real dévoilé ?

Le journaliste Fabrizio Romano dévoile le salaire de David Alaba au Real Madrid.

La star du Bayern Munich, David Alaba, fait depuis longtemps l'objet de convoitise du Real Madrid et son transfert dans la capitale espagnole semble se rapprocher.

Un salaire Royal pour David Alaba au Real Madrid

Le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano rapporte maintenant que l'accord est plus proche que jamais avec un salaire et une durée de contrat convenus entre les deux parties.

On dit que l'international autrichien devrait émarger à 12 millions d'euros ai Real annuellement an grâce à un contrat de quatre ans avec Los Blancos.

Un rapport récent de Sky Sport avait affirmé que le joueur avait rejeté la possibilité d'un transfert au Paris Saint-Germain ou à Chelsea, car il avait l'intention de passer en Liga.

L'international autrichien est en fin de contrat au Bayern cet été et le seul point d'interrogation restant était de savoir quel club il rejoindrait à la fin de la saison.

Alaba est très apprécié pour sa polyvalence, lui qui est capable de jouer au centre ou sur le côté gauche de la défense ou du milieu de terrain.

Alaba a annoncé qu'il quitterait le Bayern à la fin de la saison à l'expiration de son contrat et a été fortement pressé de signer à Madrid. Son collègue au Bayern Joshua Kimmich a approuvé le transfert proposé, affirmant qu'Alaba avait mérité le droit de passer chez les géants espagnols.

"Il a tout gagné ici plusieurs fois", a déclaré Kimmich à Sky Germany. "Deux fois le triple, une fois même six titres en un an. Le Real est en tout cas un club digne. "Il n'y a pas beaucoup d'étapes que vous pouvez franchir après avoir joué pour le Bayern, mais le Real Madrid n'est pas si mal comme prochaine étape."

Alaba a remporté un total de 26 trophées au cours de son séjour à l'Allianz Arena, dont neuf titres de Bundesliga et deux couronnes de la Ligue des champions. Le défenseur ajoutera probablement un trophée de plus à son but avant de partir, le Bayern occupant actuellement la première place du tableau de Bundesliga, 10 points au-dessus du RB Leipzig.