Rumeur : Le Real songerait à Tuchel

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, est cité actuellement comme possible futur coach du Real Madrid. C’est ce que laissent croire les rumeurs émanant d’outre-Manche.

Le quotidien The Telegraph affirme que le Real Madrid pense au technicien allemand en raison des doutes qu’il y a sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Les décideurs merengue auraient même déjà sondé les représentants de l’ancien coach du PSG pour savoir s’il y a possibilité de l’attirer à Bernabeu l’été prochain.

Tuchel attaché à Chelsea

Cependant, Tuchel n'a pas donné suite à cette approche. L’Allemand s’est dit fidèle à Chelsea pour l’instant. Il ne veut pas quitter le navire alors que le club traverse une période compliquée. De plus, il se sent très bien en Premier League et il n’est pas sûr de trouver mieux ailleurs.

Cette rumeur est à prendre cependant avec des pincettes. Il se peut qu’elle ait été inventée juste faire monter la température en prévision du choc opposant les deux équipes concernées en Ligue des Champions la semaine prochaine.

Ce samedi, les Blues ont été laminés en championnat par la modeste équipe de Brentford (1-4). Quand il a été demandé à Tuchel si lui et ses hommes n’avaient pas trop pensé au choc continental qui les attend, il a répondu sèchement : « Non, je ne pensais pas à Madrid, pas même 1% ».