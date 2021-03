RUMEUR - Le Real fixe le prix d’Odegaard

Le Real Madrid est prêt à vendre Martin Odegaard cet été au plus offrant.

Odegaard a été exceptionnel en prêt avec Arsenal depuis son arrivée en prêt en janvier et le manager des Gunners, Mikel Arteta, n'a pas caché le fait qu'il aimerait enrôler le capitaine norvégien de manière permanente.

Ayant besoin de renflouer ses caisses cet été, le Real Madrid est prêt à vendre le milieu de terrain scandinave. L’information émane du média Okdiario.

Ainsi, les Merengue invitent les courtisans de leur joueur à formuler des offres. Cela étant, ils assurent dès maintenant qu’il ne sera pas question de libérer Odegaard sans une proposition de 60M€ en échange. Il n’est pas question de brader celui que l’on désigne comme un futur grand, même s’il n’entre pas spécialement dans les plans de Zinédine Zidane.

L'article continue ci-dessous

Arsenal en pole pour Odegaard

Pour rappel, et bien que recruté en 2014, Odegaard n’a joué que 8 matches avec l’équipe première du Real. Pour s’aguerrir au plus haut niveau, il a dû multiplier les exils en prêt. Avant Arsenal, il est passé par Heerenveen, Vitesse Arnhem et la Real Sociedad.

Arsenal serait le favori pour enrôler Odegaard, même si la forme de ce dernier commence à susciter l’intérêt d’autres ténors européens.

S’ils ne parviennent pas à leurs fins, les Gunners pourraient se tourner vers le Français Nabil Fekir, leur vieille cible, d’après ce que rapporte la presse britannique ce samedi.