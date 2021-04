RUMEUR - Le Bayern s’active pour Camavinga

Après l’avoir longtemps surveillé, le Bayern serait prêt à passer à l’offensive pour recruter Eduardo Camavinga.

Eduardo Camavinga est peut-être en train de vivre ces dernières semaines à Rennes. Le scénario n’est pas à écarter vu que le jeune international français n’a plus qu’un an de contrat au Roazhon Park et que les plus grands d’Europe sont à ses trousses.

Parmi les ténors du continent qui convoitent le natif d’Angola il y a le Bayern Munich. A en croire une information divulguée par France Football dans son édition de mardi, les champions d’Europe en titre sont enclins à matérialiser leur intérêt pour le prodige du SRFC dès la prochaine intersaison.

Camavinga n’était pas vraiment la priorité de la direction bavaroise pour renforcer son milieu de terrain. C’est Florian Neuhaus, le sociétaire de Borussia M’Gladbach, qui avait leurs faveurs, mais la valeur marchande de ce dernier s’est révélée être trop élevée 45M€.

L'article continue ci-dessous

Salihamidzic a promis du temps de jeu à Camavinga

Camavinga a le profil idéal pour soulager les deux internationaux allemands, Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Il serait en concurrence avec son compatriote Corentin Tolisso, mais ce dernier n’est plus vraiment une option fiable en raison de ses blessures à répétition.

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, aurait déjà promis un temps de jeu conséquent à Camavinga et ce même si le successeur de Hans-Dieter Flick comme entraineur n’est pas encore connu. Si ce transfert se concrétise, le club munichois pourrait compter 10 Français dans son effectif la saison prochaine.

Sur ce dossier, le Bayern risque tout de même d’être confronté à une concurrence ardue. Le Real Madrid et la Juventus de Turin auraient également des vues sur la jeune pépite française.