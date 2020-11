RUMEUR - Le Barça voudrait prolonger Dembélé

Après avoir longtemps cherché à s’en débarrasser, le pense désormais prolonger son international tricolore, Ousmane Dembélé.

D’après le quotidien Sport, les responsables catalans veulent récompenser leur ailier pour les bonnes performances que ce dernier a livré depuis l’entame de la saison en cours. Ils veulent aussi sécuriser un deal intéressant, de manière à pouvoir vendre l’ancien rennais pour une somme conséquente à l’avenir.

Dembélé (23 ans) a un contrat avec les vice-champions d’ qui court jusqu’en 2022. Le champion du monde 2018 souhaiterait, lui aussi, parapher un nouveau deal avec les Blaugrana. Même lorsqu’il était au plus mal, il n’a jamais envisagé de changer de clubs.

Pour rappel, lors du dernier mercato, le Barça avait essayé de vendre Dembélé à , dans le but de récupérer le Néerlandais Memphis Depay.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world