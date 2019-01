RUMEUR, le Barça vise Carlos Vela cet hiver

Cet hiver, le FC Barcelone aurait des vues sur Carlos Vela (29 ans) selon les médias ibériques.

D'après les indiscrétions de la Cadena SER et de Mundo Deportivo, l'international mexicain Carlos Vela, ancien joueur de la Real Sociedad, qui évolue actuellement au Los Angeles FC en MLS, est envisagé par les recruteurs du Barça en vue d'un transfert ce janvier.

Le joueur de 29 ans serait ainsi considéré par les dirigeants barcelonais comme une bonne doublure à l'Uruguayen Luis Suarez et comme le remplaçant idéal à Munir El Haddadi. Une piste qui prendrait en crédibilité au cas où Alvaro Morata ne serait pas atteignable financièrement.

En effet, alors que Chelsea attend Gonzalo Higuain, le club anglais ne voudra pas pour autant brader un joueur recruté plus de 60 M€ il y a un an et demi. Affaire(s) à suivre...