RUMEUR - Le Barça n'est plus seul dans le dossier Wijnaldum

Wijnaldum a bien performé cette saison et son contrat, qui doit se terminer en juin, a attiré de nombreux prétendants. Barcelone était sur le point de le signer au cours de l'été, mais ce la ne s'était pas fait, et l'avenir du Néerlandais est désormais incertain.

Madrid et l'Inter auraient maintenant rejoint les Catalans en manifestant leur intérêt pour le joueur de 30 ans.

Le Corriere dello Sport affirme que ces trois joueurs explorent la possibilité de faire venir le Néerlandais moyennant des frais en janvier ou (plus probablement) d'un transfert gratuit en été.

Wijnaldum a commencé chaque match pour à part le Derby du Merseyside contre à Goodison Park, et il a marqué trois buts lors de ses deux derniers matchs avec les .

