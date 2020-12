RUMEUR, le Barça met en vente Coutinho

Face à l'explosion de Pedro, Coutinho devrait être mis en vente par le Barça cet hiver.

Selon un rapport publié par ARA, et relayé par SPORT, l’avenir de Philippe Coutinho avec Barcelone a une fois de plus été remis en question, car le club cherche à le vendre au plus vite, et on pourrait le voir partir dès janvier.

Coutinho est resté dans la capitale catalane à la demande spéciale de Ronald Koeman, qui a insisté pour avoir le Brésilien dans son équipe afin de mettre en œuvre son 4-2-3-1 à la perfection.

Et il semblait que sa décision portait ses fruits alors que Coutinho commençait la saison avec deux passes décisives et un but en trois apparitions. Cependant, il semblait que son passé de joeuru irrégulier est revenu le hanter alors que sa forme continuait de baisser, surtout après sa blessure contre le .

Bientôt, Coutinho a été remplacé par Antoine Griezmann et Pedri dans le rôle de milieu de terrain offensif, et déplacé vers le flanc gauche, om il n'a que peu brillé.

Carles Tusquets, président par intérim du Barça, a exhorté et conseillé Ramon Planes (directeur sportif du club Blaugrana) de négocier la vente de Coutinho dès le mois de janvier.

Barcelone ne peut pas se permettre d'avoir un joueur qui avec un tel salaire dans son groupe, et le voir prendre place de manière durable sur le banc.

L'article continue ci-dessous

Pedri l'a clairement dépassé dans l'ordre hiérarchique - et à juste titre - et compte tenu de la situation financière du club, le vendre semble être la seule décision viable. La avait été associée à l'international brésilien dans le passé et pourrait faire partie des clubs à la recherche d'un milieu de terrain offensif dans quelques semaines.

À noter qu'un départ de Philippe Coutinho permettrait au Barça d’ouvrir les portes à Memphis Depay, l'international batave étant convoité par la formation Blaugrana depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Ronald Koeman.

Un retour en semble le meilleur scénario pour Coutinho. Une nouvelle saga débute donc en catalogne cet hiver...