RUMEUR - Le Barça ? Aguero a une condition

Rejoindre le Barça ? Pourquoi pas ? Mais Sergio Aguero a une condition.

Sergio Aguero pourrait être un joueur libre cet été et il s'est montré prêt à parler à Barcelone d'un éventuel transfert, selon les médias ibériques.

Mais l'attaquant argentin aurait une condition importante avant de s'asseoir à la table des négociations. Aguero est un très bon ami de Lionel Messi et cer n'est guère surprenant, sa condition serait que La Pulga reste au Camp Nou.

Le joueur de 32 ans serait ravi à l'idée de faire équipe avec son ami et compatriote et si Messi reste à Barcelone, Aguero serait très tenté de le rejoindre. Aguero est une icône à Manchester City mais la Cadena SER a révélé qu'un contact avait déjà été pris au nom de l'un des candidats à la présidentielle du club catalan.

Il y a des doutes sur la condition physique d'Aguero, qui a été troublée par une blessure l'année dernière, mais on peut s'attendre à ce que de nombreux clubs européens aient un œil attentif sur les situations contractuelles de deux stars argentines dans les mois à venir.

Le temps nous dira si les deux amis joueront ensemble la saison prochaine et si ce sera à Barcelone, Manchester ou ailleurs.

Pour rappel, Manchester City continuera à être privé de Sergio Aguero pendant quelques semaines, bien que Pep Guardiola ait confirmé que l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid a déjà surmonté son infection au COVID-19.

"Sergio a besoin de temps", a expliqué Guardiola à la presse. "Il a déjà battu le COVID-19, mais il sera absent pendant quelques semaines et il doit être préparé." Il n'a pas commencé à s'entraîner sur le terrain, mais il a été testé négatif et c'es la chose la plus importante, il est de nouveau en bonne santé et fera son retour."

Il n'y a eu que trois titularisations pour Aguero cette saison, avec un temps de jeu culminant à 260 minutes au total. L'international argentin a marqué en Ligue des champions mais n'a pas réussi à être décisif en Premier League, ratant une très belle opportunité avec son seul tir cadré contre Newcastle United.