RUMEUR - Kepa prêt à accepter un prêt

Relégué sur le banc des remplaçants suite à l’arrivée d’Edouard Mendy au club, Kepa Arrizabalaga est en passe de quitter . Le gardien espagnol voudrait partir en prêt lors du prochain mercato.

Afin de trouver un nouveau point de chute et se relancer, Kepa Arrizabalaga serait même prêt réduire son salaire, d’après ce que révèle le quotidien anglais The Sun. Actuellement, il touche 150000£ par semaine du côté de Stamford Bridge.

Pour l’instant, aucun club ne s’est positionné pour enrôler le Basque. L’été dernier, le avait tenté une approche, mais a depuis choisi de miser sur Jaume Domenech. Avec la blessure de Jesper Cillessen, le gardien remplaçant, les Ché pourraient revenir à la charge.

Pour rappel, Kepa reste le gardien le plus cher de l’histoire. Chelsea avait payé 80M€ pour ses services. Le retour sur investissement se fait toutefois toujours attendre.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world