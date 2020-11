RUMEUR - Giroud ouvert à un nouveau challenge

Alors qu’il joue régulièrement en équipe de , Olivier Giroud n’est que très rarement aligné en club depuis l’entame de la saison. Une situation qu’il n’est pas disposé à accepter trop longtemps.

Selon The Guardian, le champion du monde est enclin à quitter lors du prochain mercato. Ayant pris au mot son sélectionneur Didier Deschamps durant le dernier rassemblement international, il veut s’engager avec une équipe, où il pourra se produire chaque semaine et être ainsi dans les meilleures prédispositions en vue de l’Euro.

L’année dernière, à pareille période, Giroud avait pléthore de propositions. Mais, Chelsea s’est opposé à son départ. Cette fois, et vu les nombreux attaquants dont disposent les Blues cette saison, le club londonien ne devrait pas bloquer sa cession.

L’ancien montpélliérain a toujours des admirateurs en . L’ et son ancien manager Antonio Conte seraient toujours très intéressés par ses services. Giroud sera en fin de contrat en juin prochain. Sa valeur marchande est estimée à 5M€ (selon transfermarkt).



Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world