RUMEUR – Diego Godin dans le viseur de Rennes ?

Selon Gianluca Di Marzio et Le10sport, Diego Godin serait courtisé par Rennes.

En l'espace de quelques heures, le web a vu naître une incroyable rumeur : Rennes souhaiterait recruter Diego Godin, afin d'apporter de l'expérience à son effectif et d'être plus solide en .

Cette rumeur provient de Le10sport et a été confirmée par Gianluca Di Marzio. Un contact entre le club breton et le défenseur uruguayen aurait été établi. Agé de 34 ans, Diego Godin est encore sous contrat pour les deux prochaines saisons avec l'Inter et dispose d'un gros salaire ce qui pourrait refroidir les ardeurs rennaises.