RUMEUR, Arsenal ne voudrait plus de Pépé

Lassé de l'attitude de Nicolas Pépé, Arsenal est prêt à se séparer de l'ancien lillois selon la presse anglaise.

devrait laisser partir Nicolas Pepe si un acheteur peut être trouvé lors du mercato d'hiver. Une rumeur qui fait surface juste une semaine après que l'attaquant ait donné un coup de tête à un joueur de Leeds lors d'un match entre son équipe et les Peacocks.

Les Gunners ont fait match nul avec Leeds le week-end dernier, mais ont dû jouer la plupart du temps en seconde période avec dix joueurs, Pepe étant exclu pour son mauvais geste sur Ezgjan Alioski peu après la mi-temps.

L'ancien lillois manquera les trois prochains matches d'Arsenal en , bien qu'il ait débuté en contre Molde jeudi - ouvrant même le score avec une belle frappe. Mais il semble qu'il n'y ait pas de route vers la rédemption pour le joueur ivoirien, le Daily Star affirme en effet qu'Arsenal se prépare à se débarrasser de lui si un acheteur approprié était trouvé d'ici l'ouverture de la fenêtre hivernale des transferts en janvier prochain.

Le comportement de Pepe a été qualifié d '«inacceptable» par le manager d'Arsenal Mikel Arteta en conférence de presse au terme du match contre Leeds et le patron des Gunners veut céder un joueur que beaucoup d'observateurs considèrent comme incapable de réussir en Premier League.

Arsenal devrait néanmoins se montrer exigeant avant d'autoriser un départ. La direction des Gunners ne compte pas faire preuve de patience envers un joueur n’ayant inscrit que douze buts en cinquante-six match et malgré les excuses de ce dernier.

En mauvaise posture après ce geste malheureux, l'Ivoirien avait en effet tenu à présenter ses excuses via son compte Instagram personnel. "J'ai laissé tomber mon équipe à un moment crucial du match et il n'y a aucune excuse à mon comportement. Je suis profondément désolé et je voudrais m'excuser auprès des fans, de mes coéquipiers, de mon entraîneur et de tous les autres membres du club" , avait-il regretté. Pas sufisant pour le sauver visiblement...