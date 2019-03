Rugani prolonge à la Juventus

Le jeune défenseur italien Daniele Rugani a paraphé ce jeudi un nouveau contrat de quatre ans avec la Juventus de Turin.

Daniele Rugani a signé un nouveau contrat de quatre ans à la , prolongeant son séjour au club jusqu'au 2023. A Turin depuis 2013 après avoir fait ses preuves à , il a joué 14 fois pour les champions d' cette saison.

Quand il est aligné, le défenseur central forme une paire centrale solide derrière avec Giorgio Chiellini oui Leonardo Bonucci. Avec le départ du Marocain Mehdi Benatia, il a pris un peu plus d'importance au sein de l'équipe première.

Le joueur de 24 ans a inscrit deux buts en championnat cette saison, dont un but très précieux lors du match nul 3- contre en février. Après avoir déjà remporté la Série A à trois reprises dans sa carrière, Rugani devrait être couronné une quatrième fois cette saison. L'équipe de Massimiliano Allegri ayant un écart de 15 points sur Napoli (2e).

L'article continue ci-dessous

Rugani (7 fois international italien) est le plus jeune joueur à avoir comparu 60 fois pour le club, et il a également remporté 60 de ses 81 matches au total à ce jour. Après avoir d'abord prêté deux saisons à Empoli entre 2013 et 2015, où il a également joué 81 fois, il est prédestiné désormais à vivre une longue aventure sous le maillot bianconeri.

La prolongation du contrat qu'il a paraphée devrait aussi faire taire les rumeurs d'un départ à . Le club londonien l'ayant ardemment convoité lors des précédents mercatos.