Rudiger, défenseur au grand coeur

Le défenseur du Real a fait un très beau geste envers un jeune du club.

La semaine dernière, la mélancolie était palpable à Valdebebas, lorsque la nouvelle est tombée que Joan Martinez, 16 ans, récemment revenu de la tournée de pré-saison aux États-Unis avec l'équipe première, s'était déchiré le ligament croisé antérieur.

L'adolescent devrait bientôt subir une opération chirurgicale et sera probablement absent pendant au moins six à sept mois, alors qu'il progressait dans sa carrière. Selon Marca, cette blessure a durement touché l'effectif du Real Madrid. Thibaut Courtois, qui avait subi la même blessure le même jour l'année dernière, a été le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas et a donné l'alerte après un problème à l'entraînement.

Après qu'il soit devenu clair que sa blessure était grave, l'attaquant vedette Kylian Mbappé a dit à Martinez qu'ils joueraient ensemble sur le terrain. Le défenseur Antonio Rudiger est même allé plus loin et lui a proposé de rester chez lui ce soir-là, pour lui éviter de retourner dans le dortoir où il vit sur le campus du Real Madrid. Malgré tout, il a refusé avec sa famille de voyager pour être avec lui à la résidence. Martinez devrait également bénéficier d'un meilleur contrat de la part du club, comme ils en avaient discuté avant sa blessure.

L'un des éléments que le manager Carlo Ancelotti a souligné à maintes reprises comme étant à l'origine du succès de cette équipe est l'esprit d'équipe et le vestiaire. Il est clair que c'est quelque chose que Mbappé a pris à cœur dès le début.