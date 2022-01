La belle action d’Antonio Rudiger (Chelsea) en Sierra Leone

En voilà une belle histoire comme le football a l’habitude de nous en donner. Cette fois, elle ne se passe pas sur le terrain mais bien en dehors. Antonio Rudiger a révélé qu'il soutient la Sierra Leone dans sa campagne pour la Coupe d'Afrique des Nations (Afcon) afin de rester lié au pays d'origine de ses parents.

Sa mère, Lily, a dû fuir la Sierra Leone après la guerre civile de 1991 et a eu son enfant en Allemagne, où elle s'est ensuite installée.

Ayant grandi dans le nouveau quartier de Neukolln à Berlin, l'international allemand est devenu l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il reste néanmoins lié à ses racines par le football et ses activités caritatives.

Rudiger a regardé le match contre l’Algérie

"Bien sûr, j'encourage la Sierra Leone depuis Londres", a déclaré Rudiger à GOAL. "Je suis en contact régulier avec un ou deux des joueurs via Instagram. En fait, je m'entends très bien avec Kei Kamara.'

"Je pense que la mentalité de l'équipe est vraiment exceptionnelle. Ce sont tous des personnes incroyables qui vont à fond dans chaque match. Le 0-0 contre l'Algérie a été un énorme succès. Ils ne peuvent que gagner lors des prochains matchs.'

"Ils ont défendu incroyablement bien et ont un gardien de classe mondiale en la personne de Mohamed Kamara. Heureusement, les garçons ne jouent pas avant dimanche, donc je pourrai tout regarder à nouveau à la télévision après notre match contre Manchester City."

Une action caritative auprès des enfants

Rudiger est impliqué dans l'organisation d'aide aux enfants BigShoe à Lunsar. Ces dernières semaines, Rudiger a permis à des enfants atteints de pieds bots d'être soignés par des opérations coûteuses mais qui changent la vie.

Symboliquement, il a aidé onze enfants, soit le nombre de joueurs d'une équipe de football. En outre, il a envoyé à chacun d'eux un maillot de Chelsea avec le nom de Rudiger dans le dos.

Il a déclaré : "Tous les enfants ont des rêves, mais ils n'ont pas tous la possibilité de les réaliser."

"Grâce au football, j'ai eu l'occasion d'aider les autres et d'améliorer la vie de ces enfants et de leurs familles. Voir les enfants sourire sur les photos me rend également heureux."

"Je suis très lié à ma deuxième maison. Nous avons prévu d'autres projets. Ma première visite en Sierra Leone, il y a cinq ans, m'a surtout appris que tout ce que nous appelons soi-disant un 'problème' ici en Europe n'est pas vraiment un problème du tout."