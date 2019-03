Rudi Garcia avant PSG-OM : "on est l'OM, on ne doit avoir peur de rien"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia, a abordé le Classico de dimanche (21h) avec une grande détermination.

Rudi Garcia s'est présenté ce vendredi en conférence de presse pour aborder le Classico. L'entraîneur de l' , fort de la bonne dynamique actuelle de son équipe, n'a esquivé aucun sujet.

L'approche du match :

"On sait quel adversaire on joue. On peut commencer par là. Si on est trop humble, on dit "Oh pfff, il n'en a pas (des testicules)". On est l'OM, on ne doit avoir peur de rien. Si on est trop vindicatif, cela motive l'adversaire. C'est assez délicat comme exercice. Ce qui est sûr, c'est que depuis les Qataris sont arrivés, ce n'est plus le même genre de PSG-OM ou d'OM-PSG. Les chiffres, vous les connaissez mieux que moi, mais depuis 2012, cette équipe n'a perdu que deux fois chez elle, en L1, et les deux fois, elle était déjà championne. Cette équipe-là commence le Championnat en étant sûre d'être championne de , à moins d'un accident industriel comme en 2017. Elle se bat sur la scène européenne. Ça situe toute la difficulté qui est la nôtre, ce n'est pas pour ça qu'on y va résigner. On va tout faire pour réussir un résultat. Cela dépend beaucoup de nous, il faudra être nous-mêmes à 100 % de nos moyens".

Le statut du PSG :

"Ils ont d'énormes moyens et tant mieux pour le football français. Aux autres d'être meilleurs pour les concurrencer un jour... Ça permet quand même d'avoir des joueurs comme Neymar dans ce Championnat, ou d'y garder des joueurs comme Kylian Mbappé. Il y a des motifs intéressants à avoir une locomotive du championnat".

L'importance du Classico aujourd'hui :

"C'est un match très important, je sais où je suis. Je porte le maillot de l'OM moi aussi, et on a envie de porter les couleurs de l'OM le plus haut possible. Il faut sortir de ce match sans regrets, en ayant tout donné. Les joueurs, comme le coach".

L'article continue ci-dessous

La dynamique du PSG :

"Ils ont gagné à (4-0) après leur déconvenue. Je ne sais pas comment le Parc des Princes va se comporter. On est bien placés pour le savoir : jouer dans un stade acquis à la cause de l'adversaire, c'est très compliqué. Après, une fois qu'on a dit ça, ça dépend de la façon dont l'OM va se comporter tout le match, et notamment au début".

Mario Balotelli :

"Il y aura de grands défenseurs en face, mais on compte sur lui pour qu'il continue à tirer l'équipe vers le haut. C'est surtout lui qui se fait provoquer, qui reçoit un traitement athlétique à la hauteur de sa puissance physique. Il faut que les défenseurs en face aient du répondant, car il est costaud. Comme par le passé, il a réagi après avoir été provoqué, tout le monde s'y essaie. Lui se tient plutôt bien sur ses réactions. Je l'ai félicité après Nice pour son comportement, cela prouve qu'il est en train de grandir. Il est arrivé dans la morosité ambiante, nous a redonné ce plaisir et cet enthousiasme. Une équipe joyeuse, cela transparaît dans son jeu".

"Luiz reste Luiz. C'est un Monsieur. Il a mis du temps à revenir sur le plan athlétique, ces dernières semaines. Il y travaille, je l'ai trouvé bien cette semaine, je lui ai dit. Il continue de s'impliquer en tant que cadre, que leader. Il est toujours important pour moi, quand bien même il démarre moins les matches. Il continue et on aura besoin de lui avant la fin de la saison".