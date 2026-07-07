Roberto Martínez a officiellement quitté son poste de sélectionneur du Portugal après trois ans et demi à la tête de la Seleção, concluant son mandat sur une élimination prématurée en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne. La Fédération portugaise de football a déjà désigné son successeur : l’expérimenté Jorge Jesus.

Selon le journal portugais A Bola, le président de la Fédération, Pedro Proença, a désigné l’expérimenté Jesus, 71 ans, pour conduire la Seleção lors de l’Euro 2028 et de la Coupe du monde 2030, que le Portugal coorganisera avec l’Espagne et le Maroc.

« C’est la fin d’un cycle, et il est important maintenant qu’une nouvelle personne prenne les commandes. Le président a le droit de choisir son entraîneur, et je tiens à remercier tout le monde pour son soutien », a déclaré Martinez en conférence de presse, confirmant que son contrat ne serait pas renouvelé.

Nommé après son départ du club saoudien Al-Nassr en fin de saison dernière, Jesus doit rencontrer Braga dès le retour de la délégation portugaise du Mondial pour signer officiellement son contrat et rétablir la stabilité après cet échec.

Martínez avait succédé à Fernando Santos après le Mondial 2022 au Qatar, mais son incapacité à obtenir des résultats probants, malgré une génération exceptionnelle de stars, a précipité son départ, sur fond de critiques massives de la part des supporters et des médias.