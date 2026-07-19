Roy Steur met fin aux rumeurs concernant son père : « Ce ne sont que des conneries. »

Le transfert de Sean Steur vers Newcastle United a provoqué une vive polémique autour de son père. Plusieurs rumeurs ont circulé, l’accusant d’être l’un des principaux responsables du départ du milieu de terrain de l’Ajax. Roy Steur, le frère du joueur, a accepté de s’exprimer sur le sujet auprès de NH Sport.

Les négociations contractuelles entre l’Ajax et le milieu de terrain ont traîné en longueur ces derniers mois, et son entourage, notamment son père, aurait été un facteur clé de l’absence d’accord. De nombreux supporters de l’Ajax, ainsi que les consultants Johan Derksen et Henk Spaan, se sont d’ailleurs exprimés très négativement à l’égard du père de Steur.

À l’évocation de Newcastle, un large sourire éclaire le visage du gardien du FC Volendam. Mais quand la conversation aborde le sujet de Steur senior, son regard se ferme. Le joueur de 21 ans prend alors la parole.

« En tant que famille, cela ne nous affecte guère, car nous connaissons notre père et il nous protège toujours. Il est toujours là pour nous », déclare Steur. « Les gens savent aussi que ce que ces personnes disent à son sujet n’est que des conneries. »

Le gardien énumère alors les accusations visant Steur senior : « On dit aussi qu’il est son agent. » Le joueur de Volendam hausse les épaules et soupire.

« C’est faux. Les gens répandent des informations qui ne tiennent pas la route. Tout ce qu’ils disent… » Steur secoue la tête, manifestement agacé. « On n’y accorde pas beaucoup d’importance », conclut-il.

Le milieu de terrain a rejoint la Premier League pour 27 millions d’euros. Chez les Magpies, il évolue aux côtés de Sven Botman, qui entame sa cinquième saison. Titulaire d’entrée samedi contre Darlington FC (3-0), il a disputé une mi-temps pour ses débuts.







