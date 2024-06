Roumanie - Ukraine : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Roumanie et l’Ukraine, deux pays voisins, s’affrontent ce lundi à l’occasion de leur entrée en lice à l’Euro 2024.

La Roumanie et l’Ukraine ne font pas partie des candidats au sacre final à l’occasion du championnat d’Europe. Cela n’empêche pas ces deux sélections d’aborder cette compétition avec beaucoup d’appétit et avec la ferme volonté de franchir au moins un tour en Allemagne.

La Roumanie en quête d’un premier succès depuis 24 ans

Dans un groupe où la Belgique fait figure de cador mais où le reste parait parfaitement homogène, il y a un bon coup à jouer. Et un succès d’entrée placerait la Roumanie ou l’Ukraine dans une position idéale pour atteindre les huitièmes. En ayant cette donnée à l’esprit, il ne serait donc pas étonnant de voir les hommes d’Iordanescu et ceux de Rebrov attaquer leur duel avec un visage très offensif. Ceux qui prévoient de prendre place à l’Allianz Arena s’en délectent à l’avance.

Les Roumains se présentent à ce tournoi continental fort d’une campagne de qualification parfaitement négociée. En revanche, ils manquent de certitudes et de références au niveau d’un tournoi majeur puisque leur dernier succès lors d’une phase finale remonte à l’édition 2000 avec la génération Gheorghe Hagi. Et il s’agissait d’ailleurs de leur unique victoire en 16 matches joués lors d’un Euro. C’est dire l’importance du défi qui attend Stanciu et ses coéquipiers.

L’Ukraine, pour l’honneur des siens

Côté ukrainien, on est un peu plus habitués à ces joutes. Cela dit, cette épreuve a aussi rarement souri à la Zbirna, puisqu’elle a perdu 8 des 11 matches qu’elle a joués en phase finale. Sa présence en quarts de l’Euro 2020 relève d’un petit miracle. Malgré ce passif, Iarmolenko et consorts croient en leurs chances de briller en Allemagne. Jouant pour l’honneur et la fierté d’un pays ravagé par la guerre, ils auront ce supplément d’âme qui est susceptible de faire la différence.

Pronostic Roumanie - Ukraine, les Roumains vainqueurs, remboursé si match nul

Roumains et Ukrainiens vont s’affronter lors d’un match de compétition pour la 1e fois de leur histoire. Jusqu’ici, ils ne s’étaient défiés que lors des rencontres amicales. Avec un bilan quasi équitable (3 victoires pour la Roumanie, 2 pour l’Ukraine et un match nul).

Horaire et lieu du match

Lundi 17 juin 2024

Roumanie - Ukraine

1e journée Euro 2024 – Groupe E

Lieu : Allianz Arena (Munich)

A 15h française

Les compos probables du match Roumanie - Ukraine

Roumanie : Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin; Man, Stanciu, Mihaila; Dragus.

Ukraine : Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

Sur quelle chaîne suivre le match Roumanie - Ukraine ?

La rencontre entre la Roumanie et l’Ukraine sera à suivre ce lundi 17 juin 2024 à partir de 15h sur beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent la partie en clair il y a la RTL allemande, disponible sans aucun abonnement.