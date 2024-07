Roumanie - Pays-Bas : Les Bataves passent sans forcer (0-3)

La Roumanie et les Pays-Bas étaient aux prises mardi, pour le compte des 8es de finale de l’Euro 2024. Score final, 0-3.

La Roumanie et les Pays-Bas s’affrontaient mardi à l’occasion des 8es de finale de l’Euro 2024. Face à une équipe roumaine joueuse, les Néerlandais n’ont pas eu besoin de trop forcer pour faire respecter la hiérarchie.

Les Pays-Bas lancés

Les deux équipes rentraient bien dans la rencontre avec des occasions de part et d’autre dès le coup d’envoi. C’est Xavi Simons qui alertait par contre Nita en premier mais le gardien roumain avait la main assez ferme pour capter sa frappe (5e). Les Roumains mettaient ensuite la pression sur les Pays-Bas qui étaient obligés de reculer dans leur moitié de terrain. Dennis Man essayait d’allumer Verbruggen après avoir passé en revue la défense mais sa frappe passait à quelques centimètres des cages du gardien néerlandais (14e).

Getty Images

Sonnés par cette alerte, les Bataves amorçaient une nouvelle offensive qui allait s’avérer fatale pour les Roumains. Trouvé par Schouten entre les lignes, Xavi Simons décalait Cody Gakpo qui enchainait avec une frappe surprenante pour Nita (0-1, 19e). De Vrij passait près du but du break juste après mais sa tentative finissait dans le petit filet (25e). La Roumanie subissait les assauts des Oranje mais résistait tant bien que mal jusqu’au terme du premier acte.

Les Bataves douchent la Roumanie

Au retour des vestiaires, les Roumains allumaient d’emblée Verbruggen sur une tentative de Stanciu mais le gardien néerlandais était assez rapide pour éloigner le danger (48e). Tijjani Reijnders (50e) et ensuite Memphis Depay (53e) se faisaient contrer au dernier moment alors que le ballon filait au but. Les Néerlandais insistaient encore avec une tête de Virgil Van Dijk cette fois-ci, qui touchait le poteau après un corner de Depay (58e).

Getty

Peu après avoir buté sur Nita (62e), Gakpo pensait enfin faire le break mais son but était invalidé pour un hors-jeu (63e). Depay manquait aussi de marquer sur un coup franc qui frôlait le poteau (67e). Les Bataves parvenaient enfin à faire le break sur un but de Donyell Malen qui profitait d’un très bon travail de Cody Gakpo pour envoyer le ballon au fond des filets (0-2, 83e). L’attaquant du Borussia Dortmund plantait même un second but en fin de partie pour porter l’estocade (0-3, 90+3). C’était la dernière étincelle de cette rencontre qui voyait les Pays-Bas se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro.