Rothen juge la Coupe du monde de Griezmann et Giroud et regrette leur finale ratée

Ce mercredi, Jérôme Rothen a affiché ses regrets quant à la finale de Coupe du monde manquée d'Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

Bien que les différents championnats européens aient progressivement repris, la Coupe du monde 2022, qui a vu l’Argentine sacrée face à la France en finale, est encore fraîche dans toutes les têtes. Si certains se refont le scénario incroyable de la finale en imaginant par exemple que Randal Kolo Muani remporte son duel face à Emiliano Martinez, d’autres analysent avec plus de recul le Mondial des Bleus. Ce mercredi, Jérôme Rothen s’est attardé sur Antoine Griezmann et Olivier Giroud dans l’émission Rothen s’enflamme. Le premier s’est illustré par son nouveau rôle de milieu relayeur et a été diaboliquement efficace dans celui-ci, tandis que le deuxième, qui semblait partie pour être remplaçant, a inscrit 4 buts pendant la compétition.

Griezmann, un superbe Mondial mais une finale manquée

Le seul hic, c’est que ces deux tauliers ont réalisé un beau tournoi mais sont tous deux passés à côté de leur finale et ont été remplacés avant la fin du temps réglementaire par Didier Deschamps. En commençant par le joueur de l’Atlético, l’ancien Parisien a exprimé ses regrets. « Antoine Griezmann a été rayonnant dans son poste plus bas sur le terrain. Quand tu juges un joueur dans cette position-là, très très bas sur le terrain, en milieu relayeur, il a excellé. Parce que physiquement il a été très bien, parce qu’il a été intelligent dans son positionnement et a fait partie des joueurs relais pour ressortir le ballon et servir les attaquants. Sur l’ensemble des matches d’Antoine Griezmann, il m’a impressionné. (...) Le point noir, c’est la finale. Comme tout grand joueur, comme tout joueur qui est très important pour un collectif, on attendait qu’il ait plus de maîtrise et qu’il permette à l’équipe de France d’être meilleure que ce qu’elle a été pendant 75 minutes où elle a été surclassée par l’Argentine », a-t-il expliqué.

Toutefois, Rothen a tenu à ne pas être trop dur avec Grizou, qui a selon lui réalisé un excellent Mondial. « Je reste sur ma faim avec la finale, parce que je m’attendais, avec la confiance et la forme d’Antoine, qu’il porte l’équipe de France jusqu’à la plus haute des marches. (...) Sur Griezmann, il faut quand même y aller mollo. Je ne vais pas le défoncer parce qu’il a été mauvais en finale », a conclu l’ancien international français.

Giroud pas assez influent dans le jeu de la France

Avec Giroud, devenu meilleurs buteurs des Bleus pendant le Mondial, l’ex-Parisien s’est montré un peu plus dur, en raison notamment de son faible apport dans le jeu. «Je le félicite pour ses buts. Par contre, il y a beaucoup de réussite. Par moment, il a été un poids pour l’équipe de France. Ça a éclaté au grand jour (en finale), quand il ne marque pas et que la France peinait contre l’Argentine sur la première mi-temps, bien sûr que l’on voit ce qui ne va pas. Et tu te rends compte qu’Olivier Giroud est inutile au jeu de l’équipe de France quand elle joue comme ça. Ça a été le cas contre les Anglais, contre la Pologne, en demi-finale contre le Maroc. Et ce qui l’a sauvé, c’est ce but contre l’Angleterre. (...) La finale, c’est le reflet de ce que l’on a vu avant, et pour moi, Didier Deschamps devait essayer d’amener autre chose pour que le jeu soit plus fluide et que l’on ait plus de maîtrise », a-t-il lancé à son sujet.