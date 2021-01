Rooney met fin à sa carrière et prend les commandes de Derby

L'ancien grand buteur de Manchester United, Wayne Rooney, met un terme à son parcours professionnel et s'installe comme manager de Derby County.

La légende de , Wayne Rooney, a été nommée manager de Derby à titre permanent, le joueur de 35 ans signant un contrat jusqu'à l'été 2023. Il met par la même occasion fin à sa longue et brillante carrière de joueur.

L'ancien capitaine de l' était temporairement en charge des Rams depuis novembre. Il a remplacé Phillip Cocu, qui a été limogé alors que l'équipe des East Midlands se débattait dans la seconde partie du classement.

Un bilan très prometteur comme intérimaire

Rooney a assuré trois victoires et quatre nuls en neuf matchs en tant que coach par intérim, mais il est maintenant engagé dans la première expérience comme coach de sa carrière et cherchera à éviter la descente à Derby.

Il sera assisté de Liam Rosenior, Shay Given et Justin Walker, tandis que Steve McClaren continuera à jouer le rôle de directeur technique et de conseiller du conseil d'administration.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager 🐏 — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Le directeur général de Derby, Stephen Pearce, a déclaré au site officiel du club: "Nous sommes ravis de confirmer la nomination de Wayne Rooney en tant que nouveau manager. Notre récente amélioration des résultats sous Wayne s'est mariée avec quelques performances positives, notamment la victoire 2-0 à domicile contre Swansea City et la victoire 4-0 à Birmingham City. Au cours de ces neuf matchs, nous avons également considérablement amélioré notre bilan défensif et enregistré cinq clean sheets, tandis que qu'en attaque, nous sommes devenus plus efficaces et impitoyables."

"Ces fondations ont fourni une plate-forme sur laquelle le club peut s'appuyer dans la seconde moitié de la saison sous la direction de Wayne", a ajouté le directeur général.

Rooney, qui occupait un rôle de joueur-entraîneur avec les Rams depuis son retour en Angleterre après un passage en avec DC United, a déclaré à propos de sa nomination: `` Quand je suis rentré au pays j'ai été complètement époustouflé par le potentiel de Club de football du comté de Derby. Le stade, le terrain d'entraînement, la qualité du staff de jeu et des jeunes joueurs qui passent et bien sûr la base de fans qui est restée fidèle et solidaire."

Rooney, qui reste le meilleur buteur de tous les temps pour Manchester United et l'Angleterre, marche sur les pas de l'ancien coéquipier des Three Lions Frank Lampard. L'actuel manager de ayant guidé Derby vers la finale des barrages du championnat en 2019.