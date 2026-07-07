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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Rooney compare Messi et Ronaldo : « Les Portugais ne s'amusent pas avec Cristiano »

C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Argentine
Coupe du monde
W. Rooney
Portugal
Argentine
Angleterre

Une situation délicate

Wayne Rooney a estimé, dans des propos sans détour, que les joueurs de l’équipe du Portugal n’appréciaient pas autant de jouer avec Cristiano Ronaldo que ceux de l’Argentine avec Lionel Messi.

Le parcours de Ronaldo en Coupe du monde s’est achevé de manière surprenante après la défaite 1-0 du Portugal face à l’Espagne en huitièmes de finale lundi ; le but décisif inscrit par Mikel Merino à la 91^e minute ayant fait la différence au stade de Dallas.

Le quintuple Ballon d’Or a été titulaire lors des cinq matches du Portugal, inscrivant trois buts, Ronaldo, 41 ans, ayant notamment inscrit un doublé lors de la large victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan en phase de groupes, avant de marquer un penalty lors du match victorieux des huitièmes de finale contre la Croatie.

Messi, 39 ans, a nettement surpassé son rival en inscrivant sept buts en quatre rencontres, partageant ainsi la tête du classement du Soulier d’or avec le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland. Si Messi est la star incontestée de l’Argentine et un maillon indispensable de son équipe, Rooney, qui a évolué aux côtés de Ronaldo à Manchester United pendant six ans, ne partage pas le même avis au sujet de la légende du Real Madrid et du Portugal.

«On met toujours Ronaldo et Messi dans le même panier parce qu’ils font partie des meilleurs joueurs que le football ait jamais connus», a déclaré Rooney, qui commente les matchs de la Coupe du monde 2022 pour la BBC.

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Rooney a ajouté : « Mais on a l’impression que les joueurs argentins sont tous là pour Messi, et que tout le monde se range derrière lui. Il est évident que Messi a été formidable lors de cette Coupe du monde, mais je n’ai pas cette impression chez les joueurs portugais avec Ronaldo. »

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