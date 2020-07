Rony Lopes attendu à l'OGC Nice

L’ancien monégasque Rony Lopes devrait être la prochaine recrue de l’OGC Nice.

L’OGC Nice continue de frapper fort sur le marché des transferts. Le club azuréen s’apprête à s’offrir les services de l’international portugais Rony Lopes. Selon Marca, son arrivée au Gym est prévue ce mardi.

Lopes passera sa visite médicale, préalable à son engagement avec l’équipe de Patrick Vieira. Il s’agira d’un prêt d’un an en provenance du , et avec option d’achat estimée à 20M€.

Rony Lopes connait très bien le championnat français. Entre 2014 et 2017, il a évolué pour le LOSC et l’AS , disputant un total de 125 matches et marqué 26 buts. Il avait été transféré à Séville contre un chèque de 25M€. Au sein du club andalou, il n’a cependant pas pu trop tirer son épingle du jeu.

Avant Lopes, Nice a déjà fait venir Robson Bambu, Morgan Schneiderlin, Amine Gouiri, Hassane Kamara et Flavius Daniliuc pour une somme totale de 21M€. Il sera donc la sixième recrue de l’intersaison du club.