Ronaldo savoure l'arrivée de Benzema en Arabie saoudite !

Cristiano Ronaldo n'a pas caché son enthousiasme après l'arrivée de Karim Benzema en Arabie saoudite.

Joueur d'Al Nassr depuis l'hiver dernier, Cristiano Ronaldo retrouvera une vieille connaissance dans le championnat saoudien puisque Karim Benema s'est engagé cette semaine avec le club d'Al Ittihad. Une vraie satisfaction pour le quintuple Ballon d'Or, qui se réjouit d'avoir ouvert la voie à d'autres stars dans le pays du Golfe.

Ronaldo souhaite la bienvenue à Benzema !

Présent lors d'un événement publicitaire ce mercredi, Cristiano Ronaldo n'a pas hésité à exprimer toute sa satisfaction à l'idée de retrouver celui qui a été son compère d'attaque au Real Madrid pendant neuf saisons (2009-2018).

« Je savais que venir ici, ça allait ouvrir la boîte. Je ne me suis pas trompé, je suis sûr que d’ici deux ou trois ans ça sera une des ligues les plus importantes du monde. Karim est venu, et il y en aura beaucoup d’autres », s'est enthousiasmé le Portugais, optimiste pour la suite de ce mercato.