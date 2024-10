Ronaldo ou Messi ? Bellingham est "le joueur parfait"

Real Madrid vs Villarreal

Jude Bellingham a été associé à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour créer le « joueur parfait » de la légende de la Roma Francesco Totti.

L’ancien international italien Totti faisait partie de l’équipe des Azzurri qui a savouré la gloire de la Coupe du monde en 2006. Il a raccroché les crampons en 2017 après avoir passé toute sa carrière dans le club de sa ville natale, la Roma, avec 786 apparitions en 24 ans.

Il est considéré comme un grand joueur des temps modernes et est bien placé pour juger les superstars du moment. Lors d’un entretien avec Betsson Sport, Totti a été invité à créer le footballeur ultime, avec des qualités importantes tirées de certaines des figures les plus emblématiques à avoir jamais joué au football.

Totti a trouvé de la place pour les champions du monde, les Ballons d'Or à foison et s'est félicité de lui-même en disant des joueurs qu'il admire le plus : « Il faut avoir le pied droit de Cristiano Ronaldo, le pied gauche de Diego Maradona, le coup de tête de Luca Toni, la vitesse du phénomène Ronaldo, le dribble de Lionel Messi, le physique de Jude Bellingham et ma vision du jeu. »

Ce joueur serait difficile à arrêter, avec quelques grands de tous les temps qui seraient impliqués dans le mélange. L'international anglais actuel Bellingham espère avoir obtenu un tel statut d'ici la fin de sa carrière, le milieu de terrain du Real Madrid étant en train de courir après son propre Ballon d'Or.