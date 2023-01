Ronaldo-Messi, qui a gagné le plus souvent ?

Les deux plus grands champions de l'ère contemporaine vont se retrouver à l'occasion d'un match amical opposant le Paris Saint-Germain à Al-Nassr.

Rivaux devenus complices au fil du temps, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se croiseront une nouvelle fois dans quelques semaines. Ce sera peut-être la dernière. Les deux hommes s'affronteront à l'occasion du match amical opposant le Paris Saint-Germain au club d'Al-Nassr, nouvelle écurie du Portugais.

Historique Ronaldo - Messi : qui gagne le plus souvent ?



Ces retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi seront très attendues par le grand public : il s'agira dans la 37e confrontation entre ces deux monstres du football mondial.



Ronaldo et Messi se sont affrontés lors de quatre affiches différentes : Manchester United-FC Barcelone, Real Madrid-FC Barcelone, Juventus-FC Barcelone et Portugal-Argentine. Sans surprise, c'est évidemment le Classico espagnol qui les a mis en scène le plus souvent, CR7 ayant passé 9 ans à Madrid.



Sur leurs 36 confrontations, Lionel Messi a récolté le plus de victoires. L'Argentin cumule 16 succès lors des matchs qui l'ont opposé à son rival. Néanmoins, le dernier rendez-vous entre les deux stars avait tourné à l'avantage du Portugais, auteur d'un doublé en Ligue des Champions avec la Juve contre le Barça (victoire 3-0).