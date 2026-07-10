Des sommets de la gloire aux abîmes du vide : c’est ainsi que Ronaldo Nazário a décrit la période qui a suivi sa retraite. La légende brésilienne, qui a semé la terreur dans les défenses du monde entier, a rompu son silence pour dévoiler l’envers du décor du football : la solitude, la dépression et la perte d’identité.

Cette confession surprenante intervient alors qu’il assistait, depuis les tribunes, à l’élimination précoce de la Seleção lors de la Coupe du monde 2026. Comment « Le Phénomène », double champion du monde avec le Brésil en 1994 et 2002, a-t-il vécu le match le plus difficile de sa vie après le coup de sifflet final ?

Ronaldo Nazário, champion du monde avec le Brésil en 1994 et 2002, a assisté en tant que spectateur à plusieurs matchs de la Coupe du monde 2026, mais le spectacle s’est révélé difficile à supporter pour lui alors que la Seleção a été éliminée dès les huitièmes de finale par la Norvège d’Erling Haaland, manquant ainsi le dernier carré dans une surprise retentissante.

Dans le podcast « Conversations avec les légendes du football », l’ancien buteur historique du Brésil en Coupe du monde est revenu sur sa décision de prendre sa retraite en 2011, à 34 ans.

Il a décrit ce moment en des termes poignants : « Quand on décide d’arrêter de jouer, on a l’impression qu’un être cher nous a quittés. J’ai souffert d’une grave dépression et j’ai pris du poids. Ça a été très difficile de quitter le football ; l’idée de ne plus jouer pendant un certain temps était dévastatrice. »

« La Phénomène » a expliqué que le plus grand défi n’était pas tant physique que psychologique : « À ce moment-là, on se rend compte qu’il y a d’autres choses dans la vie et qu’on est capable de se réinventer, mais l’idée de ne plus être en compétition est restée ancrée dans mon esprit pendant longtemps », une déclaration qui révèle le lourd tribut psychologique que paient les stars une fois le rideau tombé sur leur carrière.

Le parcours de Ronaldo Nazário reste exceptionnel : quatre participations à la Coupe du monde, deux titres, et des passages chez les cadors européens : le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Inter Milan et l’AC Milan. Retiré des terrains, il n’a pas quitté le milieu : il a dirigé Cruzeiro de 2021 à 2024 et été actionnaire du Real Valladolid de 2018 à 2025.