Ronaldo laissé au repos par Pirlo

La star de la , Cristiano Ronaldo, manquera le match de de samedi contre Benevento après qu'Andrea Pirlo ait choisi de reposer le vétéran portugais suite à un mois de novembre très ereintant.

Le joueur de 35 ans a disputé les trois matches pour son pays sur une période de sept jours à la mi-novembre. C'était en Ligue des Nations et avec la Seleçao, ils ont raté la qualification pour les demies de la Ligue des Nations. Ronaldo a également joué dans les deux matchs suivants de la Juve suite à son retour au Piémont, marquant un doublé lors de la victoire acquise contre et signant aussi une réalisation lors du succès contre le Ferencvaros en , mardi dernier. Une victoire qui avait scellé la qualification des Bianconeri pour les 8es de finale de l'épreuve.

Après avoir disputé huit matches depuis le début du mois, il va donc manquer le voyage des Bianconeri au Stadio Ciro Vigorito samedi. En attaque, Pirlo pourra donc uniquement compter sur Alvaro Morata et Paulo Dybala comme options.

S'exprimant sur le sujet, ce vendredi, Pirlo a confirmé qu'il n'y avait aucun problème de blessure empêchant Ronaldo de faire partie de son groupe et que son absence était une décision volontaire en raison du rythme effréné auquel il a été confronté récemment. "Cristiano Ronaldo prendra une période de repos convenue car il était un peu fatigué après tant de matches", a déclaré le technicien de 41 ans à Juventus TV. "Il était prévu qu'il ne vienne pas à Bénévent."

