Ronaldo et Messi, c'est terminé

Le temps de Messi et Ronaldo au sommet du football semble être révolu, avec une multitude de joueurs qui se battent pour devenir le nouveau GOAT.

Ronaldo et Messi se dirigent tous deux vers la fin de leur carrière phénoménale après avoir dominé le football mondial au cours des deux dernières décennies. Les deux superstars ont remporté 13 de leurs 15 derniers Ballons d'Or, la plus haute récompense décernée au meilleur joueur de la planète. Cependant, un nouvel indice du mathématicien de l'Université d'Oxford, Dr Tom Crawford et Live Score, a révélé quels joueurs sont prêts à se battre pour succéder à Ronaldo et Messi en tant que nouveau GOAT.

Crawford a produit un modèle mathématique appelé le G.O.A.T. Index 2.0 dans le but de découvrir le prochain meilleur joueur du monde. Le modèle analyse les réalisations et le potentiel des footballeurs mondiaux de moins de 25 ans et propose un classement dépendant de diverses mesures telles que les buts, les titres et les étapes de carrière. L'étude examine également le potentiel des joueurs en utilisant une analyse comparative sophistiquée des carrières de Messi et Ronaldo pour produire un score final.

Le modèle du Dr Crawford a révélé que la superstar du Real Madrid Kylian Mbappe est actuellement en tête de l'indice avec un score de 86 %. Il est suivi, peut-être de manière surprenante, par Julian Alvarez (84 %) puis Jude Bellingham (82 %). La machine à buts de Manchester City Erling Haaland (81 %) occupe la quatrième place, devant le jeune prodige de Barcelone Lamine Yamal, le duo du Real Madrid Vinicius Jr (68 %) et Rodrygo (64 %), et Phil Foden (63 %).

Français:Il a déclaré : « En tant que grand fan de football, j'ai regardé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi s'affronter pendant de nombreuses années. C'est désormais incroyablement excitant d'identifier qui de la prochaine génération prendra sa place au plus haut niveau du jeu, alors qu'un nouveau débat passionne les fans. Ce n'est pas une surprise de voir des joueurs comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham arriver en tête de mon algorithme, mais voir aussi peut-être des joueurs plus inattendus est vraiment excitant et j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve vraiment à ce sport. »

Le Ballon d'Or 2024 sera décerné lors d'une cérémonie à Paris le 28 octobre. Mbappé, Bellingham et Haaland sont tous sur la liste des nominés, avec Vinicius Jr et Rodri comme favoris actuels pour soulever le Ballon d'Or.