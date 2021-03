Ronaldo et le Portugal ont reçu des excuses de l'arbitre pour un but refusé contre la Serbie

L'arbitre du match de qualification pour la Coupe du monde a exprimé ses excuses à Fernando Santos et à ses joueurs pour un but refusé.

L'arbitre néerlandais Danny Makkelie a présenté des excuses à Cristiano Ronaldo, Fernando Santos et au Portugal après avoir refusé le but du quintuple Ballon d'Or contre la Serbie samedi soir. Le Portugal a dû se contenter d'un match nul 2-2 lors de son affrontement pour les qualifications pour la Coupe du monde 2022 après que Cristiano Ronaldo se soit vu refuser le but de la victoire dans le temps additionnel par les officiels de la rencontre.

Les ralentis et les différentes photos de l'action ont montré que le tir de l'attaquant de la Juventus avait franchi la ligne avant qu'Aleksandar Mitrovic ne puisse dégager le ballon, mais Danny Makkelie a laissé le jeu se poursuivre après avoir consulté son juge de touche, ce qu'il a maintenant admis être la mauvaise décision. "Conformément à la politique de la FIFA, tout ce que je peux dire, c'est que je me suis excusé auprès de l'entraîneur national, Fernando Santos, et de l'équipe portugaise pour ce qui s'est passé", a déclaré Makkelie au journal portugais A Bola.

"En tant qu'équipe d'arbitres, nous travaillons toujours dur pour prendre de bonnes décisions. Lorsque nous sommes dans l'actualité de cette manière, cela ne nous rend pas du tout heureux", a ajouté le Néerlandais. Cristiano Ronaldo était furieux après avoir vu son but marqué en fin de rencontre être refusé, ayant réussi à reprendre le ballon de volée après une très belle passe en profondeur de Nuno Mendes dans le dos de la défense.

Il restait encore quelques secondes à jouer après cet incident, mais le capitaine du Portugal a refusé de continuer le match après avoir protesté avec le juge de touche. Cristiano Ronaldo a jeté son brassard de capitaine au sol avant de quitter le terrain en passant par le tunnel et a expliqué sa réaction dans un message sur les réseaux sociaux après le match. "Je donne toujours et je donnerai tout pour mon pays, cela ne changera jamais", a-t-il déclaré sur Instagram.

"Mais il y a des moments difficiles à gérer, en particulier lorsque nous avons le sentiment qu'une nation entière est touchée", a ajouté le capitaine du Portugal. Fernando Santos a également évacué sa colère après le match, l'entraîneur du Portugal insistant sur le fait que la VAR doit être utilisée au niveau international afin d'éviter une répétition de la controverse de samedi. "Il n'est pas permis que, dans une compétition comme celle-ci, il n'y ait pas de technologie VAR ou de la goal line", a déclaré Santos.

"Le ballon était à un demi-mètre à l'intérieur du but, il n'y avait aucun obstacle entre le gardien de but et la ligne de but. C'était très clair. Les arbitres font des erreurs, ils sont humains, mais c'est pour cela que VAR existe", a conclu Fernando Santos. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers doivent se reprendre rapidement avant leur prochain affrontement dans le groupe A face au Luxembourg mardi soir. Dans l'état actuel des choses, le Portugal est deuxième de la poule à la différence de buts derrière la Serbie, qui devrait affronter l'Azerbaïdjan ensuite.