Le défenseur affirme que son coéquipier international n'a montré aucun signe de ralentissement malgré son âge.

Cristiano Ronaldo est "toujours un monstre" selon José Fonte, qui a averti les adversaires du Portugal à l'Euro 202.

Ronaldo est largement considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis plus d'une décennie, et sa production dans le dernier tiers reste élevée malgré ses 36 ans. L'attaquant de la Juventus a fait l'objet de critiques la saison dernière après avoir échoué à inspirer le club italien au-delà des huitièmes de finale de la Ligue des champions, certains suggérant que ses pouvoirs commencent enfin à décliner.

Ronaldo était également impuissant à empêcher les Bianconeri de s'effondrer à la quatrième place de la Serie A, mais Fonte ne doute pas qu'il sera toujours l'un des joueurs les plus influents cet été.

Le défenseur du Portugal et de Lille a déclaré à talkSPORT: "C'est notre leader, notre capitaine. Comme d'habitude, il se prépare de la meilleure des manières. C'est l'un des meilleurs professionnels du monde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est toujours une bête, alors n'attendez rien d'autre que de la grandeur."

Ronaldo, qui a déménagé au stade Allianz du Real Madrid pour 100 millions d'euros en 2018, était à nouveau très précieux dans les rangs de la Juve sous Andrea Pirlo alors qu'il accumulait 44 apparitions dans toutes les compétitions.

Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or a contribué 36 buts dont 29 en Serie A pour décrocher le prix du meilleur buteur de la compétition, tout en ajoutant une première Coppa Italia et une deuxième Suppercoppa Italiana à son illustre CV.

Le Portugal visera à défendre le titre qu'il a remporté en 2016 lors du coup d'envoi de l'Euro plus tard cette semaine, et Ronaldo devrait ajouter à son incroyable palmarès de 103 buts en 174 matchs pour son pays. L'équipe de Fernando Santos a été tirée au sort dans un groupe difficile aux côtés de la France, de l'Allemagne et de la Hongrie, et il est possible qu'ils rencontrent l'Angleterre en huitièmes de finale.