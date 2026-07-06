Après l’élimination du Portugal de la Coupe du monde 2026, Cristiano Ronaldo n’a pas encore pris de décision concernant sa carrière internationale. Le capitaine, âgé de 41 ans, a confirmé que le huitième de finale perdu contre l’Espagne (0-1) était son dernier match en Coupe du monde, mais il ne souhaite pas encore se prononcer sur son avenir en équipe nationale.

Le Portugal a été éliminé lundi en huitièmes de finale après une défaite de dernière minute face à l’Espagne. Juste après le coup de sifflet final, Ronaldo, visiblement ému, s’est présenté devant les caméras pour affirmer sa fierté de porter le maillot portugais.

« Je suis triste que nous quittions la Coupe du monde de cette manière, mais j’ai tout donné. J’ai fait de mon mieux et je pars la tête haute », a déclaré Ronaldo. « C’était ma dernière Coupe du monde. Pour le reste, je vais prendre le temps de réfléchir, d’en discuter avec ma famille. Je ne prends pas de décisions lorsque je suis submergé par les émotions. »

Interrogé sur un éventuel dernier match sous le maillot portugais, l’attaquant garde toutes les portes ouvertes : « Ce n’est pas le moment de décider. Je vais d’abord réfléchir, faire le point et en parler avec ma famille. Je ne veux pas détourner l’attention de la performance du Portugal en évoquant ma situation personnelle. »

Malgré la déception, il affirme repartir la tête haute après ses années sous le maillot portugais, rappelant les titres conquis avec la Seleção. « Avant Cristiano, le Portugal n’avait remporté aucun titre. J’ai gagné trois titres avec le Portugal. Pour moi, le titre européen de 2016 compte autant qu’un titre mondial. » Il a également remporté deux fois la Ligue des nations.

Concernant son avenir, il écarte tout départ immédiat du football professionnel : il restera bien à Al-Nassr la saison prochaine. « Je tiens à remercier les Saoudiens. Ils me soutiennent toujours. Cristiano n’arrête pas encore le football. »

Enfin, il refuse de considérer l’élimination face à l’Espagne comme une source de honte : « Nous aurions pu mieux faire, mais nous avons été battus par une équipe capable d’atteindre la finale. Le match était équilibré et nous avons malheureusement encaissé un but tardif. »