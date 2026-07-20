Ronaldo apporte son soutien aux accusations de corruption visant Messi et la FIFA

Le Portugais Cristiano Ronaldo, légende du football et attaquant d’Al-Nassr, a affiché son soutien aux accusations visant la star argentine Lionel Messi.

L’attaquant du club saoudien a « liké » sur son compte Instagram officiel une vidéo de la journaliste espagnole Pilar Losantos, dans laquelle elle accuse l’Argentine, Messi et la Fédération internationale de football (FIFA) de corruption.

L’Albiceleste avait alors été accusée de bénéficier d’un arbitrage favorable durant la Coupe du monde 2026, perdant finalement la finale face à l’Espagne.

De son côté, le Portugal avait été éliminé dès les huitièmes de finale après sa défaite 1-0 contre la même Espagne.



