Allegri : "Ronaldo a un mental différent des autres"

L'entraineur italien reste très marqué par sa collaboration d'un an avec Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin.

Cristiano Ronaldo "a une tête différente des autres", selon l'ancien entraîneur de la , Massimiliano Allegri. Ce dernier estime que le Portugais a la meilleure mentalité de tous les autres joueurs avec lesquels il a travaillé.

Allegri a dirigé Ronaldo au cours de sa dernière année en tant que coach de la Juve en 2018-19, et le duo a entretenu une relation fructueuse pendant leur peu de temps passé ensemble. Ronaldo a marqué 21 buts aidant les Bianconeri à remporter un autre titre de . Mais le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’était pas à l’abri d’être la cible des blagues ludiques d’Allegri alors que les choses ne se passaient pas comme prévu.

Ayant également entraîné l' au titre en 2010-11, Allegri a travaillé avec un bon nombre de superstars mondiales. "J'avais beaucoup de joueurs forts, avec une forte mentalité, a-t-il déclaré au Times. Des défenseurs comme (Giorgio) Chiellini et (Alessandro) Nesta, des milieux de terrain comme (Gennaro) Gattuso et (Clarence) Seedorf et des attaquants comme (Zlatan) Ibrahimovic et (Cristiano) Ronaldo. Ronaldo est le meilleur joueur en terme de mentalité. Ronaldo a une tête différente de toutes les autres. Il a remporté cinq Ballons d’Or, cinq ligues de champions et un championnat d’Europe pour le , et c’est tellement difficile, et c’est toujours lui qui fait la différence. Chaque année, il a un nouvel objectif."

Cristiano Ronaldo is a mentality monster 💪 pic.twitter.com/f4nDqIplbH — Goal (@goal) December 4, 2020

Après un certain temps loin des terrains, Allegri a fait part de son ambition de coacher en - et il a expliqué ses méthodes de travail avec les joueurs."Un entraîneur ne doit pas créer d'anxiété chez les joueurs. Si vous partez uniquement de vos idées, de votre credo, et que vous ne partez pas de la qualité du matériel humain que vous avez entre les mains, je considère que c'est une grosse erreur. Le jeu est décidé par les joueurs. Je suis d'accord avec les autres entraîneurs que l'équipe doit avoir l'organisation et les tactiques, mais il est important que l'individu joue bien".

"Je peux voir ce qu'un joueur ressent à travers sa façon de courir. Le langage corporel vous en dit long. La même chose lorsque vous vous rendez au paddock avant une course et que vous voyez les chevaux bouger. Si vous comprenez les chevaux, vous pouvez voir qui se sent le mieux. J'ai cette opinion sur la similitude des chevaux et des personnes", a-t-il ajouté.

"Les chevaux de course sont aussi des athlètes, avec l’inconvénient de ne pas pouvoir vous parler! Il faut donc lire le langage corporel. Le formateur doit être un psychologue. 80% sont de la psychologie, 20% des tactiques. Nous devons regarder dans la tête des joueurs car ils sont jeunes, ce sont des «enfants». Nous devons leur parler chaque jour, tout savoir sur eux, comprendre leurs problèmes. Les problèmes d'un garçon de 18 ans sont différents de ceux d'un ancien combattant. Lorsque l’entraîneur doit mettre un joueur sur le banc, il est important que le joueur ait confiance en l’entraîneur. La première qualité pour un coach est la psychologie", a conclu le technicien transalpin.