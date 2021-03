"Ronaldo a été ridiculisé par le Barça"

Giovanni Branchini, qui était l'agent de Ronaldo Nazario en 1997, a révélé les raisons de la décision prise par lui et son client de quitter Barcelone

Ronaldo avait rejoint les Blaugrana un an plus tôt en provenance du PSV Eindhoven et avait produit des performances extraordinaires avec l'équipe catalane lors de sa première et unique saison au club.

"Il y a eu plusieurs jours de négociations avec l'avocat de Barcelone et leur vice-présidente [Joan] Gaspart", a déclaré Branchini dans un documentaire de Sky Sport.

«La différence qu'ils ont sous-estimée était la clause, qui était décisive. Un soir, nous avons 'kidnappé' Ronaldo à l'hôtel de Barcelone et nous sommes allés chez mon partenaire Carlo Pallavicino. Nous avons eu une réunion où si Barcelone nous avait présenté un contrat propre, nous l'aurions signé. Sinon, que faisons-nous? Il y avait un petit dossier avec des équipes comme la Lazio, l'Inter et les Rangers."

"Nous n'avions rien contre la prolongation avec Barcelone, mais nous ne voulions pas de contrats d'image [de droits] et de situations compliquées. Si vous voulez qu'une chaîne de télévision paie une partie du contrat, c'est très bien, tant que vous nous payez des impôts."

"Nous ne voulions pas emprunter une voie qui mettrait en danger l'avenir du joueur le plus important du monde. Il a dû se lancer dans des combats qui ne le concernaient pas."

L'article continue ci-dessous

Les deux parties sont finalement parvenues à un accord, mais la position de Barcelone a amené Branchini à changer d'avis et à décider que le temps de Ronaldo en Catalogne était terminé.

"Nous avons serré la main des entraîneurs de Barcelone, j'ai demandé la permission de passer un coup de fil et j'ai appelé [le président de l'Inter de l'époque Massimo] Moratti pour lui dire que nous avons conclu un accord avec Barcelone", a ajouté Branchini.

"Il y a eu une conférence de presse où Barcelone a annoncé l'accord, mais malheureusement les choses que nous avions dites ne correspondaient pas [à ce qu'ils avaient dit]. Au début, j'ai pensé que c'était un malentendu, puis j'ai perdu mon sang-froid. J'ai regardé les partenaires et j'ai dit:" Messieurs, nous partons. Compte tenu de cette insulte à notre intelligence, il n'y a aucune raison d'exposer Ronaldo à cette humiliation "." Et Ronaldo a signé à l'Inter.