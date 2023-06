Ronaldo a encore les crocs ! Sa déclaration forte

Cristiano Ronaldo a expliqué cette semaine qu'il nourrissait encore de grandes ambitions avec le Portugal.

S'il ne se fait guère d'illusions quant à la fin de sa carrière en club, Cristiano Ronaldo a encore un appétit féroce avec l'équipe du Portugal. « Cela signifie beaucoup. Comme je l’ai déjà dit, depuis ma toute première sélection, représenter l’équipe nationale a toujours été mon rêve. Je resterai ici aussi longtemps que je pense le mériter, aussi longtemps que moi-même, l’entraîneur et le président pensent que je devrais le faire. Je ne dirai jamais non à une place en équipe nationale, car porter ce maillot a toujours été mon rêve. Cela montre l’amour que j’ai pour mon pays. Et on ne fait pas 200 sélections par hasard. C’est ce qui me rend si fier« , a expliqué la star cette semaine.

Ronaldo a soif de records



Ronaldo a même été plus loin en précisant qu'il souhaitait décrocher plusieurs records, lui qui détient déjà celui de meilleur buteur de l'histoire des sélections. . « Je veux continuer à jouer, à rendre ma famille, mes amis et le peuple portugais heureux. Le chemin a été long pour moi, mais espérons que j’ai encore du temps devant moi. Je sais que je détiens certains des records. Je suis le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale. Et je sais que je détiens beaucoup d’autres records. Mais je le dis honnêtement, je ne cours pas après les records, ce sont eux qui me courent après. C’est pourquoi je suis très heureux. Et c’est de là que vient ma motivation pour continuer à jouer au plus haut niveau pour l’équipe nationale ».