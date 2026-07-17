Ronaldo à Cristiano : « Le corps ne fait pas de cadeaux ! »

La légende brésilienne Ronaldo Nazário estime que le déclin physique de Cristiano Ronaldo a été le principal facteur de ses difficultés lors de la Coupe du monde 2026, rappelant qu’en fin de compte, c’est le corps qui impose le moment de l’arrêt, malgré la volonté du joueur.

Le Portugal a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une défaite 1-0 contre l’Espagne, clôturant ainsi le parcours de Cristiano Ronaldo dans ce qui était, selon ses propres termes, sa dernière Coupe du monde.

Titulaire avec la Seleção, le capitaine portugais a inscrit 3 buts en 5 matchs, loin de ses standards habituels.

«Le corps envoie des signaux»

Dans un entretien accordé à ESPN Brésil, l’ex-attaquant a affirmé que ce déclin n’avait rien de surprenant : tous les footballeurs y sont confrontés en vieillissant.

Il a expliqué : « Au final, le corps commence à envoyer des signaux clairs indiquant qu’il n’est plus capable d’en faire davantage. Je pense que Cristiano Ronaldo et Neymar ont atteint ce stade où s’instaure une sorte de complicité entre le joueur et son corps. »

Il a ajouté : « Cristiano peut sans doute encore évoluer en championnat saoudien, mais la Coupe du monde, c’est autre chose : le niveau y est bien plus élevé. »

«Même si nous aimons le football, la décision ne nous appartient pas.»

Ronaldo, qui a vécu une expérience similaire avant de prendre sa retraite, a évoqué la difficulté pour les joueurs d’accepter l’idée de la fin de leur carrière.

Il conclut : « Quel que soit notre amour du football et même si nous aimerions jouer éternellement, c’est le corps qui décide au final. »

Il a indiqué avoir vécu la même expérience au cours des dernières années de sa carrière, lorsqu’il a dû faire face à un déclin physique avant d’annoncer sa retraite.

La fin d’une aventure en Coupe du monde

Cristiano Ronaldo figure parmi les joueurs ayant disputé le plus de Coupes du monde de l’histoire, après avoir égalé le record de participations détenu par l’Argentin Lionel Messi.

Malgré un palmarès impressionnant – cinq Ballons d’Or, l’Euro 2016 et la Ligue des Nations –, le titre mondial lui a toujours échappé.

Il avait d’ailleurs annoncé avant le début de la compétition que l’édition 2026 serait sa dernière Coupe du monde.

Si le rideau est tombé sur son parcours mondialiste, son avenir en sélection n’est pas encore totalement scellé.

Selon la presse portugaise, le nouveau sélectionneur Jorge Jesus souhaite que le capitaine de la « Seleção das Quinas » poursuive son aventure en vue de la prochaine Ligue des Nations.

Le technicien a même affirmé que la présence de la star « ne poserait aucun problème », tant pour lui que pour le groupe, tandis que l’attaquant d’Al-Nassr n’a pas encore officialisé sa retraite internationale.