Ronaldinho : « Voici le secret pour aider Messi avec l’Argentine »

La légende brésilienne Ronaldinho a salué la performance de l'équipe d'Argentine lors de la Coupe du monde 2026, soulignant que le secret du succès de l'équipe ne réside pas uniquement dans la présence de Lionel Messi, mais tient également à plusieurs autres facteurs.

La sélection argentine s’apprête à défier l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, dimanche.

«L’Argentine a toujours été comme ça : elle n’abandonne jamais et se bat jusqu’au bout. Cette réputation la suit depuis de nombreuses années», a déclaré Ronaldinho dans une interview accordée à la chaîne brésilienne «Globo».

Il a ajouté : « C’est une équipe que j’aime regarder, en raison de l’esprit combatif et de l’engagement dont font preuve ses joueurs à chaque match, et la voilà qui atteint à nouveau ce stade de la même manière. »

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La star brésilienne a évoqué Messi en ces termes : « Bien sûr, ils ont Messi. C’est un homme de situation, capable de résoudre les problèmes de l’équipe à tout moment et de faire la différence lorsque les choses se compliquent. »

Il souligne surtout l’attitude des coéquipiers autour de leur capitaine : « Les joueurs font preuve d’humilité, ils courent pour lui, ils savent quand lui passer le ballon et ils sont conscients qu’il peut faire basculer un match. »

Il a conclu en soulignant que la véritable force de l’Argentine réside dans la cohésion du groupe, ajoutant : « Cette cohésion au sein de la sélection est quelque chose de très beau qui vaut le détour, et c’est l’une des principales raisons du succès de l’équipe. »