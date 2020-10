Ronaldinho testé positif au Covid-19

L'ancienne icône du Barça vient de faire savoir qu'elle a été testée positive au coronavirus, et qu'elle s'est auto-isolée.

La légende brésilienne du Barça, Ronaldinho, a confirmé qu'elle avait été testée positive au coronavirus.

Ronaldinho, qui a honoré 97 sélections pour le entre 1999 et 2013, a publié une vidéo sur son compte Instagram révélant son diagnostic. L'ancien footballeur a déclaré qu'il était asymptomatique et qu'il s'auto-isolait à Belo Horizonte, où il est arrivé samedi.

"Je suis ici à Belo-Horizonte depuis hier, je suis venu participer à un événement", a déclaré Ronaldinho sur Instagram dimanche. "J'ai passé le test et il a été positif pour le Covid. Je vais bien, je suis asymptomatique, mais nous devrons reporter l'événement pour plus tard. Bientôt, nous serons là ensemble. Gros câlin!"

L'année a été mouvementée pour Ronaldinho qui, avec son frère Roberto Assis, a été emprisonné au en mars après être entré dans le pays avec de faux passeports. Les deux hommes ont été assignés à résidence dans un hôtel paraguayen en avril après avoir purgé 32 jours de prison, leur peine se terminant en août. "Ce fut un coup dur, je n'aurais jamais imaginé que je passerais par une telle situation", a déclaré Ronaldinho à l'époque des faits. "Toute ma vie, j'ai cherché à atteindre le plus haut niveau professionnel et à apporter de la joie aux gens avec mon football."

Le Brésilien est devenu l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du football au cours d'une carrière de joueur qui a duré 17 ans. Outre le Brésil et le Barça, il a représenté le Gremio, le , l' , le Flamengo, l'Atletico Mineiro, Queretaro et Fluminense. Ronnie a remporté des titres en et en ainsi que la 2005-06. Au niveau international, il a remporté la , la Copa America, la et aussi le bronze olympique en 2008. Sur le plan personnel, il a remporté le Ballon d'Or en 2005 et a été nommé à deux reprises Joueur mondial de l'année de la FIFA.