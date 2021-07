Ronaldinho : "Neymar est mon héritier"

L'ancienne vedette du PSG et de la Seleção est sous le charme de Neymar.

Tout comme Neymar, Ronaldinho a fait les beaux jours du PSG et de la Seleção. Après un passage par la case prison en 2020, Ronaldinho s'adonne désormais au footvolley et vient de passer plusieurs semaines à Dubaï dans le cadre de ses affaires mais aussi pour y passer des vacances. A cette occasion, il a accordé une interview à nos confrères de France Football. Et lorsqu'on lui demande si Neymar est son héritier, il répond par l'affirmative : « Oui, sans aucun doute. Il est notre joueur principal, l'idole des Brésiliens. Il n'a pas perdu son audace, son dribble, et c'est toujours un plaisir de le voir à l'œuvre. »

Ronaldinho se montre aussi très élogieux envers Kylian Mbappé, coéquipier de Neymar au PSG : « Il me rappelle un peu Ronaldo. Je l'adore ce môme. C'est un grand joueur, très talentueux. Il a toutes les qualités pour conquérir le Ballon d'Or. J'aime le voire jouer, surtout quand Neymar est à ses côtés. En matière de cracks, Paris est très bien servi. »

L'article continue ci-dessous

Le champion du monde 2002 s'est aussi confié avec amertume sur l'évolution du football : « Je ne le trouve ni plus rapide ni plus sérieux. Il est devenu plus tactique, avec moins de libertés accordées aux joueurs. » Ronaldinho confesse même ne plus trop regarder les matches : « Je ne suis pas du genre à regarder 90 minutes. Je préfère regarder les meilleurs moments, les buts ou un résumé rapide. Ca me suffit. »

Et il ne partage pas du tout l'avis de Thiago Alcantara qui a récemment déclaré que le dribble n'était plus nécessaire dans le football : « Le dribble continue d'être essentiel, primordial même. Sinon, ça devient ennuyeux. Pour moi, le dribble ne doit jamais disparaître. Il faut le préserver, protéger ceux qui le maîtrisent. Après, il faut aussi respecter les équipes ou les joueurs qui ne l'utilisent pas. A chacun sa vision du foot. »