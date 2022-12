Ronaldinho encense Messi, Mbappé et Deschamps

L'ancienne gloire du Brésil a délivré ses bons points après la Coupe du monde 2022 : Messi, Mbappé et Deschamps sont à l'honneur.

Champion du monde en 2002 et Ballon d'or en 2005, Ronaldinho a été un observateur attentif de la Coupe du monde 2022 qui s'est achevée le 18 décembre avec la victoire de l'Argentine sur la France (3-3 après prolongation, 4 tirs au but à 2).

Ronaldinho ne veut pas voir Messi à la retraite

Dans un entretien accordé à nos confrères brésiliens de Sites de Apostas, Ronaldinho revient sur la Coupe du monde et encense Lionel Messi, avec qui il a joué au FC Barcelone : « C'est le meilleur joueur du monde depuis de longues années et malgré son âge, je ne suis pas surpris par son sacre avec l'Argentine au Mondial. Dans pratiquement tous les matches il a été décisif et encore aujourd'hui, il peut faire la différence à n'importe quel moment et marquer à n'importe quel moment. »

« Je ne le vois pas prendre sa retraite tout de suite car il a beaucoup d'ambitions et qu'il est encore en pleine forme. J'espère le voir jouer pendant encore longtemps. D'ailleurs, on voit qu'il est de plus en plus à l'aise au PSG et il a encore un objectif majeur à atteindre avec ce club : gagner la Ligue des champions », a précisé Ronaldinho.

Pour Ronaldinho, la France a une génération dorée

Ronalinho a également confié à Sites de Apostas qu'il voyait un avenir radieux pour l'équipe de France, malgré sa défaite en finale : « La France a maintenant une génération dorée avec un exceellent entraîneur qui a la victoire dans le sang. J'aime beaucoup Didier Deschamps. C'est un vrai compétiteur. J'aime la façon dont il fait jouer les Bleus. Ce n'est pas spectaculaire mais c'est l'équipe est régulière et performante. Il a réussi l'amalgame entre les jeunes talents et les joueurs expérimentés. »

« Le fait que la France arrive une nouvelle fois en finale et soit parvenue à remonter un retard de deux buts montre la force et les qualités de cette équipe. Pour moi, il est évident qu'il va falloir compter sur l'équipe de France dans les années à venir », a ajouté Ronaldinho.

Ronaldinho sous le charme de Mbappé

Enfin, Ronaldinho a dit tout le bien qu'il pensait de Mbappé : « J'adore le voir jouer. Il est déjà constant au haut niveau alors qu'il est encore très jeune. Le fait de marquer trois buts en finale puis de réussir son tir au but montre à quel point il a confiance en lui et à quel point il est capable de résister à la pression. »

« Avec le ballon, il peut tout faire, pour moi, il n'a aucune faiblesse : il est rapide, il a bon équilibre, il dribble à la perfection et il est efficace. En plus, il a un fort caractère et cela le mènera aux sommets du football », a expliqué Ronaldinho.