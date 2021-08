Ronald Koeman vote pour le transfert de Mbappé

Interrogé sur la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Koeman estime que le club madrilène a raison s’il en a les moyens.

Kylian Mbappé pour remplacer Lionel Messi au Barça ? A la vue des finances du club catalan, il est impossible de voir l’attaquant du PSG débarquer au Camp Nou. Non, Ronald Koeman a simplement estimé que tout club capable d’avoir les moyens financiers de payer la dernière année du natif de Bondy devrait le faire.

"C'est un des meilleurs joueurs du monde. Moi aussi je voudrais l’avoir dans mon équipe, a estimé le coach du Barça face aux journalistes. Chacun essaie d'améliorer son effectif, et si un club l'améliore avec ce joueur, aucun problème."

Après avoir vu Messi partir pour le PSG, le Barça voit désormais son rival de toujours, le Real Madrid, se placer sur la venue de Mbappé. Alors que la concurrence se renforce, Koeman ne voit pas d’un si mauvais oeil la possible arrivée du champion du monde 2018 même s’il comprend l’agacement de certains supporters barcelonais quant à la flexibilité restreinte du Barça en matière de transfert.

"Cela ne m’inquiète pas, a poursuivi le technicien barcelonais lors de son passage en conférence de presse. Si le Real Madrid a l’argent, qu’il le recrute."

"Je comprends que ce soit frustrant pour les supporters, mais il faut rester réalistes. Le club ne peut pas rivaliser économiquement avec des clubs comme Paris, City ou United. On le sait, a conclu Ronald Koeman. C'est comme cela, il faut l'accepter, et travailler pour essayer de changer les choses et s'améliorer. Mais cela va prendre du temps, ce n'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain."

Avec Depay, Agüero ou encore Eric Garcia, le Barça a quand même réussi à se renforcer à moindre prix. Pas de quoi faire la fine bouche. Même sans Messi, les Blaugrana ont encore un effectif capable de se battre pour le titre de champion.