Ronald Koeman réitère son envie de travailler avec Messi

Dans une interview à la chaîne du club, le Néerlandais a rappelé l’importance de l’Argentin dans le renouveau à venir du Barça.

Depuis sa nomination mercredi dernier, il ne se passe pas un jour sans une sortie médiatique de Ronald Koeman. Le nouvel entraîneur du s’est lancé dans une opération séduction auprès du public mais aussi de son effectif. Si certains se sont vus déclarer indésirables, Koeman ne compte pas voir Lionel Messi quitter la Catalogne. Dans une interview accordée à la chaîne officielle du club, le Néerlandais a insisté sur le rôle de la Pulga dans le renouveau catalan.

« C’est un plaisir d’avoir un joueur comme Messi dans l’équipe. Avec sa qualité, il va trouver sa place dans l’évolution de cette équipe. »

Tous les moyens sont bons pour encourager le sextuple Ballon d’Or à continuer l’aventure dans son club formateur et à ne pas répondre aux sirènes de l’ ou . Afin d’en rajouter une couche, Koeman a dévoilé le style de jeu qu’il souhaite imposer au Camp Nou. Une tactique fortement inspirée par la méthode Johan Cruyff dont il a été le disciple au même titre que Pep Guardiola.

« Je veux jouer un football offensif et gagner des titres, parce que c’est la chose qui compte le plus. Je suis un coach qui aime la discipline et une bonne organisation. J’ai dominé le match. Je suis néerlandais et on aime le football offensif. »

Des promesses suffisantes pour convaincre Messi ?