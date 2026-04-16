Ronald Koeman est formel : « Kees Smit a un sérieux problème. »

Ronald Koeman a de nouveau salué les qualités de Kees Smit. Interrogé dans une vidéo de Cayo TV, le sélectionneur des Pays-Bas a immédiatement évoqué le milieu de terrain de l’AZ.

Interrogé sur les qualités du jeune milieu de terrain, dont la presse espagnole a récemment évoqué un possible transfert au FC Barcelone, le sélectionneur n’a pas hésité.

« C’est un grand talent. L’un des meilleurs jeunes joueurs que les Pays-Bas aient jamais produits », lance l’ancien entraîneur de l’Ajax, de Southampton et du FC Barcelone, entre autres.

« Je le vois bien évoluer au Barça. Il pourrait devenir un mélange entre Frenkie de Jong et Pedri, et à ce niveau, il serait exceptionnel. Le seul problème, c’est que personne ne peut se le payer », poursuit-il.

« Aucun club néerlandais ne peut s'offrir un joueur dont le prix atteint soixante millions d'euros. Il partira donc à l'étranger, et j'espère qu'il y jouera régulièrement », conclut le sélectionneur.